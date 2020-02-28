РИАМО – 28 фев. В 18 столичных парках в пятницу пройдет ежегодная акция «Ночь на катке», вход на катки вечером будет бесплатным.

«На этот раз тема – «Карнавал на льду». Парк Горького, например, посвятит его космосу, «Сокольники» – кино, а «Эрмитаж» устроит традиционный венецианский праздник», – написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Instagram.

Он также отметил, что точное время для бесплатного прохода нужно уточнить на сайтах парков.

В прошлом году акция тоже прошла 28 февраля. Ее темой стал «Музыкальный лед». На один вечер катки в 16 городских парках превратились в концертные площадки.