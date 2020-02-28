РИАМО - 28 фев. Осенне-зимний сезон охоты 2019-2020 годов на пушных зверей завершится на территории Подмосковья в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, срок охоты в Московской области на пушных животных – лисицу, зайца, волка, енотовидную собаку и бобра завершится в пятницу.

Самый массовый и популярный сезон охоты начался в регионе 1 октября. Срок охоты на лосей в возрасте до года завершился 15 января. На лося, косулю, благородного и пятнистого оленей, а также кабана охота завершилась 31 декабря.

Министр напомнил, что охотник обязан по требованию инспектора предъявлять охотничий билет, разрешение на оружие, добычу и путевку, а также вещи, находящиеся при себе, в том числе орудия охоты, продукцию охоты и транспортные средства для их осмотра.

За незаконную охоту, нарушение правил охоты и несоблюдение природоохранных правовых актов предусмотрена административная и уголовная ответственность, заключил Разин.