РИАМО - 28 фев. В пятницу в Подмосковье откроются семь клубов проекта «Активное долголетие» для пожилых жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсоцразвития.

«28 февраля в таких подмосковных городах, как Котельники, Подольск, Ногинск, Кашира, Талдом, Фрязино и Зарайск откроются клубы «Активного долголетия» в рамках реализации губернаторского проекта», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В клубах есть несколько направлений – от спорта до творчества. Люди старшего поколения в клубе смогут активно и с пользой проводить время – заниматься физкультурой, йогой, скандинавской ходьбой, танцами, пением, творчеством, проводить время за настольными спортивными играми, изучать компьютерную грамотность, смотреть фильмы, посещать бассейн, ездить в туристические поездки по историческим и культурным местам Подмосковья.

Программа «Активное долголетие» начала работать в Московской области с 1 октября 2019 года. Благодаря проекту старшее поколение жителей может проводить время с пользой для души и тела. занятия в рамках проекта проводят бесплатно. В этом году клубы в рамках программы появятся по всему Подмосковью.