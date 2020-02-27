РИАМО - 27 фев. Большинство вопросов от подмосковных предпринимателей, обратившихся в центр поддержки бизнеса по номеру 0150, связано с существующими мерами поддержки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Телефон (горячей линии центра поддержки бизнеса 0150 - ред.) работает 25 дней. На первом месте по количеству обращений - это просьба рассказать, что можно получить по разным программам поддержки малого и среднего бизнеса», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По словам министра инвестиций и инноваций Московской области Натальи Егоровой, в топ-3 наиболее распространенных обращений также попали вопросы о земельно-имущественных отношениях и лицензировании.

«Всего поступило в ЦУР «Мой бизнес» порядка тысячи обращений. <...> Примерно 80% обращений на сегодняшний день отработаны. Остальные находятся в работе», - отметила Егорова.

Ранее в Подмосковье начала работать горячая линия по защите и поддержке бизнеса. С понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 17:00 начинающие и действующие предприниматели могут позвонить по номеру 0150 и задать вопрос.