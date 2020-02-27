РИАМО - 27 фев. Согласно данным Счетной палаты РФ, в 30% детских больниц и поликлиник страны нет водопровода, такая ситуация связана с неправильным распределением финансирования в стране, считает заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Николай Говорин.

В отчете Счетной палаты также указывается, что в 50% медучреждений нет горячей воды, а в 35% – канализации.

«На мой взгляд, такие проблемы связаны с дефицитом бюджета субъектов Федерации. Регионы должны вкладывать свою долю в финансирование здравоохранения, и главным образом эти средства должны идти на содержание медицинских организаций, но большое количество субъектов федерации имеют дефицитный бюджет», – сказал Говорин в интервью радио Sputnik.

По его мнению, именно из-за отсутствия средств некоторые регионы не вкладываются в содержание медицинских организаций.