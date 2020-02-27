РИАМО - 27 фев. 28 февраля в Подмосковье откроются семь клубов «Активного долголетия», говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсоцразвития.

«28 февраля в таких подмосковных городах, как Котельники, Подольск, Ногинск, Кашира, Талдом, Фрязино и Зарайск откроются клубы «Активного долголетия» в рамках реализации губернаторского проекта», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В клубах есть несколько направлений – от спорта до творчества. Люди старшего поколения в клубе смогут активно и с пользой проводить время – заниматься физкультурой, йогой, скандинавской ходьбой, танцами, пением, творчеством, проводить время за настольными спортивными играми, изучать компьютерную грамотность, смотреть фильмы, посещать бассейн, ездить в туристические поездки по историческим и культурным местам Подмосковья.