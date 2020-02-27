РИАМО - 27 фев. Столичные власти помогут оформить опеку бабушке мальчика-сироты, который обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуться к ней, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

В четверг воспитанник московского детского дома во время посещения нового парка развлечений «Остров мечты» попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке. В настоящий момент ребенок проживает в центре содействия семейному воспитанию.

«Последнее время он жил с бабушкой, но в семье были большие объективные сложности, с которыми не удавалось справиться органам опеки в течение нескольких лет. С октября прошлого года ребенок живет в центре. Мы делаем все, чтобы мальчик общался с бабушкой регулярно. Сейчас они встречаются не реже двух-трех раз в неделю. <…> Как только будет возможно, мы незамедлительно обратимся в суд для того, чтобы помочь бабушке оформить опеку», – отмечается в материале.

Сейчас делается все возможное, чтобы решить сложности, связанные с обучением, социализацией и медицинским обслуживанием ребенка.