РИАМО - 27 фев. У столичной спортивной школы олимпийского резерва №65 «Ника» появится свой тренировочный комплекс с залами и бассейном с трибунами на 300 зрителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Спортивная школа «Ника» специализируется на волейболе. Проектировщики постарались сделать здание максимально удобным для молодых спортсменов. Авторы решили активно использовать витражное остекление, чередующееся с полупрозрачными ламелями, – таким образом в спортивных залах будет больше солнечного света», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что благодаря архитектурным решениям комплекс спортшколы станет современным и комфортным.

Там появятся три тренировочные площадки и еще одна, предназначенная для соревнований. Для спортсменов оборудуют бассейн, сауну, тренажерный зал.

Фасады спорткомплекса украсят алюминиевыми панелями, которые будут отличаться по цвету и фактуре.

Спортшкола «Ника» начала работать в 1980 году. Несмотря на то, что это одна из лучших волейбольных школ, у нее не было собственного тренировочного комплекса. Все занятия спортсменов проводили в залах школ на востоке и юго-востоке столицы.