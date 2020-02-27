РИАМО - 27 фев. На текущей неделе за нарушения в рамках долевого строительства застройщики в Подмосковье были оштрафованы на 2,7 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Главгосстройнадзором 25 февраля по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях в части долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Московской области были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 2,735 миллиона рублей», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

За неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений вынесено 25 постановлений на 2,62 миллиона рублей, за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС – 4 постановления на 115 тысяч рублей.

Одной строительной компании назначено наказание в виде предупреждения.

На этой неделе в список нарушителей попали застройщики, которые осуществляют строительство жилой недвижимости на территории следующих муниципалитетов: Солнечногорск (ООО «ИСК «ГРИНВИЧ», ООО «СМУ № 78»), Истра (ООО «Премиум Стандарт», ООО «Компания Промсервис»), Люберцы (ЗАО «ИСК «АНТ», ООО «СЗ ИСК «АРЕАЛ»), горокруг Раменское (ООО «СИНАРА», ООО «РПК-РИЭЛТ»), Подольск (ООО «Главградострой»), Одинцово (ООО «СЗ «СДИ», ООО «Стройпрофиль-М»), Домодедово (ООО «Константиново»), Сергиев Посад (ООО «СтройИнвест»), Богородский горокруг (ООО «Диострой-Инвест»), Щелково (ООО «Бизнеслэнд»), Чехов (ООО «ВАНАГ»), Лосино-Петровское (ООО «Стройинвест»).