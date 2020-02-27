РИАМО - 27 фев. В Московской области идет подготовка к внедрению системы распознавания лиц, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«С Москвой мы готовимся к заключению соглашения по распознаванию лиц. Коэффициенты или процент выявления преступности в этой связи у нас безусловно увеличится», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор также добавил, что, рассказывая гостям из других регионов о своих нововведениях, Московская область старается брать на вооружение полезные практики коллег.

«Многие регионы приезжают (чтобы познакомиться с работой ЦУР - ред.). Спасибо им за то, что дают свои предложения, свои наработки», - отметил Воробьев.

Ранее губернатор сообщал, что в регионе продолжат устанавливать камеры видеонаблюдения. В Подмосковье предусмотрены ресурсы и необходимые мероприятия, которые позволят разместить камеры на особо опасных территориях. В местах, обеспеченных камерами видеонаблюдения, происходит резкое снижение преступности. Также положительно на ситуацию должны повлиять региональный и муниципальные центры управления.