РИАМО - 27 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит оснований для отмены голосования по поправкам к Конституции 22 апреля из-за коронавируса, передает Федеральное агентство новостей.

В четверг на пресс-конференции у Пескова журналисты спросили, может ли ситуация со вспышкой заболевания внести коррективы в проведение голосования, которое назначено на 22 апреля.

«Пока не вижу оснований, исходя из информации, которую мы получаем от специалистов. Вместе с вами каждый день, каждый час наблюдаем за развитием ситуации. Предположения делать тяжело», – ответил он.

Ранее президент страны Владимир Путин одобрил дату 22 апреля для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка нового коронавируса Covid-2019. Согласно последним данным, болезнь диагностирована у 82 тысяч человек. Порядка 2,8 тысячи пациентов скончались, свыше 33 тысяч человек вылечились.