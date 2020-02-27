РИАМО - 27 фев. В комитете лесного хозяйства Московской области состоялось совещание рабочей группы по обсуждению профилактических пожарных мероприятий в южной части торфяника Рязановского торфопредприятия на землях лесного фонда Белоомутского участкового лесничества в Луховицах, говорится в сообщении пресс-службы Комлесхоза Подмосковья.

«Главные задачи – обеспечить своевременное обнаружение возгораний, возможность оперативно к ним добираться и необходимое количество воды для тушения. Мы готовы начать работы на торфяниках, тяжелая техника будет уже на месте после 10 марта», – сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Рабочая группа обсудила план проведения работ на месте возможного возникновения торфяных пожаров на территории Луховицкого лесничества, а также были намечены конкретные меры, которые необходимо предпринять в ближайшее время для недопущения возникновения очагов возгорания.

В совещании приняли участие представители комитета и его подведомственных учреждений ГКУ МО «Мособллес» и ГАУ МО «Центрлесхоз», а также ГКУ «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» и международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» в России.