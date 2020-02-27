РИАМО – 27 фев. АО «Корпорация «МСП» совместно с представителями органов власти и институтов развития в сфере инноваций в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» оказывает поддержку быстрорастущим высокотехнологичным компаниям («газелям»), говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Как сообщил зампред правительства Московской области Вадим Хромов, программа поддержки инновационных компаний включает финансовые и нефинансовые механизмы.

«Участие в программе позволяет получить гарантии и поручительства АО «Корпорация «МСП» и (или) АО «МСП Банк» для доступа к дополнительным финансовым ресурсам, а также получить льготное кредитование. Кроме того, компании получают информационную поддержку в получении грантов Фонда содействия инновациям, РФПИ и других институтов развития», – подчеркнул Хромов.

По его словам, нефинансовые механизмы поддержки касаются расширения доступа к закупкам – это информация о закупках крупнейших заказчиков, информирование заказчиков о возможностях компаний-«газелей», а также содействие в проведении переговоров с заказчиками.

Как отметил зампред, в условиях стремительно развивающихся технологий, своевременный доступ к нужной информации играет большую роль как для заказчиков, так и для производителей инновационной продукции. Поэтому информирование игроков рынка является одним из важнейших инструментов развития инновационного бизнеса.

Подробнее узнать о программе поддержки быстрорастущих высокотехнологичных, инновационных компаний, а также подать заявку на участие можно по ссылке (https://corpmsp.ru/podderzhka-innovatsionnykh-subektov-msp).