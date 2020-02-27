РИАМО - 27 фев. Более 12 тысяч маленьких пациентов прошли лечение в Центре детской гастроэнтерологии Морозовской детской клинической больницы в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

В нынешнем году единственному в столичном здравоохранении Центру детской гастроэнтерологии исполнилось пять лет. В медучреждении оказывают полный цикл помощи детям и подросткам с воспалительными заболеваниями кишечника и печени.

«В 2018 году совместно с МКНЦ имени А.С. Логинова был разработан и утвержден алгоритм передачи пациентов, достигающих возраста 18 лет для дальнейшего наблюдения в условиях профильного стационара экспертного уровня. Благодаря работе Центра мы можем обеспечить эффективную преемственность между детским и взрослым стационарным звеном», – сказала главный врач Морозовской детской городской клинической больницы Елена Петряйкина.

В настоящий момент в Центре есть все необходимое для оказания высококвалифицированной помощи – это широкий спектр лабораторных тестов, КТ и МРТ диагностика, эндоскопическая диагностика, в том числе видеокапсульная эндоскопия, гистологическое исследование биопсионного материала, инициация генно-инженерной биологической терапии, ведется мониторинг состояния течения болезни.

В прошлом году в медучреждении прошли обследование 4 500 детей. При этом помощь оказывают не только детям из Москвы, но и пациентам из других регионов.