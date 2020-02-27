РИАМО - 27 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить освещение во дворе домов 5, 7 по улице Мира в Чехове до конца 2020 года.

«Я прошу <…> до конца года сделать, в ноябре-декабре посмотрим, как вы (глава Чехова Григорий Артамонов – ред.) прогуливаетесь с жителями по этому двору», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Как пояснил Артамонов, всего будет установлено 14 опор и 20 светильников.

Всего в Подмосковье в 2020 году в рамках проекта «Светлый город» планируется устройство наружного освещения на 539 объектах.

Ранее министерство благоустройства Московской области утвердило стандарт наружного освещения. В стандарте рассмотрены практические приемы использования средств наружного освещения, ориентированных на формирование единой безопасной светоцветовой среды, совершенствование и развитие художественно выразительного образа в вечерне-ночное время.