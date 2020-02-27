РИАМО - 27 фев. За два зимних месяца в систему-112 Московской области поступило порядка 1,5 миллиона вызовов, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 Подмосковья.

Более 75% вызовов экстренных оперативных служб в зимние месяцы приходится в адрес медиков. Самые частые причины обращений с начала года – высокая температура, повышенное артериальное давление, различные травмы.

«Помимо этого, в зимний период возрастает количество обращений людей, попавших в ДТП. Операторы системы-112 оперативно вызывают на место происшествия все необходимые экстренные службы – скорую помощь, полицию, спасателей», – говорится в материале.

В зимний сезон также поступают вызовы от заблудившихся в лесу. Обычно это любители лыжных прогулок и поездок на снегоходе.

При потере ориентира выбраться самостоятельно из зимнего леса очень сложно. Именно поэтому в региональной системе-112 успешно работает функция геопозиционирования – автоматического местоопределения потерявшихся. Как правило, поисковые работы проводятся оперативно и без негативных последствий для жизни и здоровья потерявшихся.

В системе-112 организовано круглосуточное дежурство операторов, в том числе операторов психологов, сурдопереводчиков и лингвистов. В ее работе задействовано более 3,6 тысячи специалистов.