РИАМО - 27 фев. В Москве выдали разрешение на ввод в эксплуатацию первого парка развлечений «Остров мечты», который расположился в Нагатинской пойме, объекту также присвоили почтовый адрес – проспект Андропова, дом 1, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Это первый в России парк, в котором можно покататься на аттракционах, отдохнуть и посидеть в кафе в любое время года. Также парк будет работать как детская образовательная площадка. Всего в парке 27 аттракционов, которые могут посетить как дети, так и взрослые.

«Мосгосстройнадзор уделял особое внимание качеству и безопасности работ на знаковом для Москвы объекте. За период строительства проведено свыше 60 проверок качества работ», – сказал председатель надзорного ведомства Олег Антосенко.

По его словам, особое внимание уделялось монолитным конструкциям, выполнению строителями санитарно-эпидемиологических, экологических и противопожарных требований, от чего зависит дальнейшая безопасная эксплуатация здания.

Тематический парк «Остров мечты» состоит из трех зон: досуго-развлекательной, тематической и пристроенной подземной автостоянку. Общая площадь парка почти 300 тысяч квадратных метров, что равно 42 футбольным полям. Для посетителей установили 58 лифтов, 37 эскалаторов и два траволатора.

Перед открытием парк уже посетили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, чтобы проверить готовность парка. «Остров мечты» стал крупнейшим в Европе крытым тематическим парком развлечений. Для посетителей он откроется 29 февраля.