РИАМО - 27 фев. Автобус загорелся при въезде в столичный аэропорт Внуково, возгорание в моторном отсеке удалось оперативно потушить, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

Частный автобус загорелся на улице Центральная, дом 2 в районе Внуково.

«Ликвидировано возгорание в моторном отсеке автобуса на площади 4 квадратных метра», – отмечается в сообщении.

Пассажиров в автобусе не было. В результате инцидента пострадавших нет.

Недавно, 19 февраля, во Внукове произошел пожар по улице Большая Внуковская, дом 15. В ходе тушения сотрудники МЧС спасли семерых взрослых и одного ребенка.