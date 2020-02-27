РИАМО - 27 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил с 28 февраля обеспечить транспортную доступность улиц Лесная, Карьерная и Малая Колхозная в Котельниках, там будет останавливаться автобус №474.

В эфире на телеканале «360» жители улиц Лесная, Карьерная и Малая Колхозная в Котельниках пожаловались на плохую транспортную доступность. Автобус №26 ходит редко и идет до станции Люберцы. Тогда как неподалеку проезжает автобус №474, он следует до станции метро «Котельники».

«В СНТ 1,5 тысячи жителей. <...> Андрей Алексеевич (глава городского округа Котельники Андрей Булгаков - ред.), проинформируйте жительницу, которая обратилась, и вместе с ней завтра доедьте до станции метро. Нужно убедиться, что этот маршрут работает, и мы эту просьбу удовлетворили», - сказал Воробьев.

Как уточнила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова, автобус будет делать остановку уже с 28 февраля.

«Маршрут №474 обслуживает «Мострансавто», он будет делать дополнительную остановку. <...> Будет ходить с 6 утра до 22 вечера», - заключила Кротова.