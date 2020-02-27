РИАМО - 27 фев. В 2020 году Центр управления регионом зафиксировал 44 тысячи ям на дорогах Подмосковья, 32 тысячи уже отремонтировали, сообщила представитель министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С начала года к нам в ЦУР поступило свыше 1,7 тысячи обращений в категории «Ямы и выбоины». В 2019 году за аналогичный период их количество составило чуть больше тысячи. <...> Увеличение количества обращений мы связываем с теплой погодой», - сказала представитель министерства в ходе доклада губернатору Московской области Андрею Воробьеву в эфире телеканала «360».

Она отметила, что по обращениям жителей в настоящее время ремонтируется только 4% ям. Остальные фиксируются сотрудниками городских служб, которые работают на опережение.

«По обращениям мы ремонтируем около 4% ям. <...> С начала года зарегистрировано свыше 44 тысяч ям. Отремонтировано свыше 32 тысяч ям», - уточнила представитель министерства.

Воробьев также отметил качественную организацию работы по устранению дорожных неровностей.

«Начинали мы, когда жалоб было 30-40%. Сейчас сами службы, специально подготовленные сотрудники выходят и фотографируют ямы, передавая координаты. И соответственно уже за ними идет работа по асфальтированию», - отметил Воробьев.

В числе лидеров по минимальному количеству жалоб на дорожные ямы находится Шатура. В «красной зоне» на прошлой неделе оказались Балашиха и Сергиев Посад. Основная часть обращений наблюдается по муниципальным дорогам.