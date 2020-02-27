РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вручил награды ветеранам и сотрудникам реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Росинка» в Балашихе к 25-летию учреждения, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Росинка» в четверг отметил 25-летие. Ефимов передал слова приветствия от председателя регионального парламента Игоря Брынцалова, поблагодарив большой коллектив за ежедневный вклад в здоровье детей со всего Подмосковья и вручил директору учреждения Ольге Садиловой Знак Мособлдумы «За труды».

«Каждый день вы делаете маленьких пациентов чуть здоровее, а их родителей счастливее. Благодаря вам они имеют возможность получить образование и будущую профессию. Желаю вам сил, здоровья и реализации всех планов», – сказал Ефимов.

Садилова поблагодарила гостей за ту помощь, которую они оказывают центру и его воспитанникам и рассказала, что скоро в районе деревни Федурново Балашихи откроется еще одно их детище – межтерриториальный центр комплексного обслуживания детей-инвалидов Московской области «Мироград».

«Мы уже провели в здании капитальный ремонт, оснастили его современным оборудованием. В новом учреждении ребятишки со всей области смогут проходить курсы реабилитации и лечения с применением современных медицинских аппаратов», – пояснила Садилова.

По завершению мероприятия воспитанники «Росинки» и творческие коллективы Балашихи показали гостям танцевальные номера.

Балашихинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Росинка»» оказывает помощь детям и подросткам в возрасте от 4 до 14 лет в условиях стационарного режима работы и от 3 до 21 года – амбулаторно. В центре реализуется более 50 социально-реабилитационных программ. В 2019 году более 6000 детей прошли оздоровительную программу.