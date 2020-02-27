РИАМО - 27 фев. В Москве и Подмосковье до утра 28 февраля прогнозируется сильный туман, автомобилистам нужно быть предельно внимательными при движении на дорогах, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения.

«До завтра, до 10 утра, в Москве и области снова густой туман – видимость от 100 до 500 метров. Будьте осторожны, держите дистанцию, включайте противотуманки. Не дайте туману сбить себя с пути», – говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредило об ухудшении погоды в Московском регионе из-за тумана в ночь с 27 по 28 февраля.

Общая загруженность столичных дорог вечером в четверг оценивается в семь из десяти баллов.