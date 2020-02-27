РИАМО - 27 фев. Музей Зои Космодемьянской должен быть интересен школьникам, важно, чтобы дети восхищались Космодемьянской, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Планируется, что новый музей в Рузском округе станет пантеоном героев периода Великой Отечественной войны, важнейшим символом жертвенного подвига которых стала Зоя Космодемьянская.

«Большой, красивый музей. 75-летие - это важное событие, мы должны успеть открыть музей нашим великим героям (к 9 мая - ред.). Министерство культуры уже приступило к внутренней работе, чтобы там было интересно, содержательно. <...> Чтобы каждая школа считала необходимым приехать туда на экскурсию», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что музей будет посвящен и истории Зои Космодемьянской, и другим юным героям, и контрнаступлению. Каждый житель России может рассказать историю своих предков-участников войны. Для этого по всему Подмосковью оборудованы специальные площадки.

«Важно, чтобы наши дети восхищались Зоей и другими героями», - заключил Воробьев.