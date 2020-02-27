РИАМО - 27 фев. В Москве лжесотрудник банка похитил с двух счетов 75-летнего мужчины порядка 500 тысяч рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

«На телефон мужчины позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка. Путем обмана он завладел реквизитами двух банковских карт», – сообщил собеседник агентства.

Злоумышленник получил доступ к средствам пенсионера и похитил с двух банковских счетов 487,8 тысячи рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.