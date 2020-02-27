РИАМО - 27 фев. В Подмосковье систематически снижается смертность на дорогах, в регионе работают над безопасностью водителей, так, инвестируют в модернизацию освещения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы каждый год снижаем смертность на дорогах. Здесь мы были на самом последнем, когда-то на 85 месте, в 2018 году были на 36 месте, сейчас уже на 32 месте», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, в регионе ведется планомерная работа и выделяются средства на обеспечение безопасности водителей. В частности, инвестируют в создание разделительных полос и освещение.

Воробьев также отметил, что случаи гибели на дорогах чаще всего происходят с людьми 30-40 лет.