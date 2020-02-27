РИАМО – 27 фев. Разработчик антивирусного программного обеспечения Eset выявил ранее неизвестную уязвимость в чипах Wi-Fi, которая позволяет хакерам получить доступ практически к любому смартфону в мире, сообщает Газета.ru.

«Уязвимость, которая называется Kr00k, дает возможность злоумышленникам проникнуть в гаджеты через Wi-Fi-модули компаний Cypress Semiconductor и Broadcom», – говорится в сообщении.

Аппарат может быть взломан, когда отключается от беспроводного соединения или при падении мощности сигнала. Благодаря данной уязвимости хакеры могут заполучить даже зашифрованные данные пользователей.

По оценкам экспертов, под угрозой находятся около миллиарда смартфонов, в их числе Xiaomi, Samsung, Apple iPhone, Huawei, Google Nexus, Asus и другие. Кроме того, уязвимость затрагивает планшеты, ноутбуки и электронные книги.