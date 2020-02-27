РИАМО - 27 фев. Покраску конструкций, благоустройство и укладку асфальта начнут на строящейся развязке на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе с наступлением теплого периода, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Новая разворотная эстакада обеспечит движение машин по двум полосам с внутренней стороны МКАД на внешнюю. Ее протяженность составит 420 метров.

«Мы завершили бетонирование всех основных конструкций разворотной эстакады транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. Забетонирована плита проезжей части, барьерные ограждения, установлены опоры наружного освещения», - отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Согласно проекту, будут построены три эстакады: боковой проезд с внешней стороны МКАД над Рижским направлением МЖД и Волоколамским шоссе (210 метров), разворотная эстакада (Э2) с внутренней стороны МКАД на внешнюю (420 метров); направленный левоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра (Э3) (507 метров).

Кроме того, начнется строительство боковых проездов вдоль МКАД (2,8 километра), съездов с транспортной развязки (2,4 километра), бокового проезда Волоколамского шоссе и местных проездов (600 метров). Также запланирована реконструкция Волоколамского шоссе (600 метров) и эстакады Э4 (90 метров).