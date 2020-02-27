РИАМО - 27 фев. Вечером в четверг на дорогах Москвы можно наблюдать многокилометровые заторы, загруженность движения оцениваться в семь баллов из десяти, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильнее всего загружены дороги на юго-востоке, северо-западе, северо-востоке МКАД. Практически полностью стоит Садовое кольцо, заторы также зафиксированы и на Третьем транспортном кольце.

Скопились автомобили на Волоколамском, Ленинградском, Варшавском, Воробьевском шоссе. Сложная дорожная ситуация наблюдается на Ленинском проспекте, Смоленской набережной, Беговой улице.

По прогнозу сервиса, в 21:00 загруженность движения снизится до четырех баллов, а в 22:00 - до двух баллов.