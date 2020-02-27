РИАМО - 27 фев. В Подмосковье планируют развивать каналы обратной связи с жителями, для этого будут организованы голосования по важным вопросам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году наше внимание будет заметно абсолютному большинству жителей, в том числе через вовлеченность, возможность голосовать за принятие решения. <...> Глав прошу уделить особое внимание мнению жителей. Такую практику мы будем наращивать», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что для этого на разных каналах связи будут проходить голосования по приоритетным вопросам. В частности, опросы проходят на канале «360».

«Это касается каждого из 7 миллиона жителей нашей территории <...> Кроме моего отчета 29 января, в течение месяца идут отчеты глав муниципальных образований. Очень важно каждому главе территории доходчиво объяснить, что мы планируем к реализации в отчетном период», - подчеркнул губернатор.