РИАМО - 27 фев. Около 90% школьного питания в подмосковных школах местного производства, в регионе широкий спектр поставщиков, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию поручил обеспечить всех учеников начальных школ бесплатным горячим и здоровым питанием. В начальных школах Подмосковья бесплатное горячее питание введут уже в 2020 году.

«Питание должно быть вкусным и полезным. Интересная работа. Мы к ней готовы. У нас очень широкий спектр поставщиков питания. Вся продукция на 90% производится в Подмосковье», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что в подмосковных школах проходит акция «Родительский контроль», в рамках которой родители могут попробовать, какой едой кормят их детей.

«Главы лично будут отвечать за то, чтобы качество питания было на должном уровне», - добавил Воробьев.

Губернатор также отметил, что в школах обеспечат качественное питание для учеников средней школы.

«Мы стараемся, чтобы школа работала полный день, школьники остаются в кружках. Мы должны подумать, как предоставить качественное питание и ученикам средней школы», — уточнил Воробьев.

Он отметил, что питание должно быть качественным и вкусным. Кроме того, профильное региональное министерство проверяет детские сады, чтобы убедиться, что питание соответствует стандартам.

«Чтобы хорошо учиться, нужно быть сытым», - заключил Воробьев.

В рамках подмосковного проекта «Родительский контроль» родители уже посетили школы области и лично оценили качество питания детей.

Кроме того, опрос для родителей по качеству питания в школах проходит на портале «Добродел».