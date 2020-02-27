РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с жителями проверил работу кабинета общей практики поликлиники №13 в микрорайоне Ольгино Балашихи, который возобновил свою работу, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В четверг Ефимов побывал во вновь открытом кабинете поликлиники №13, пообщался с терапевтом и ответил на вопросы горожан.

«Кабинет общей практики обслуживает 1 870 жителей нового микрорайона и, конечно, «замок на дверях» вызывал недовольство горожан, особенно в сезон гриппа. Жители написали массовое обращение в Мособлдуму. Сейчас все технические вопросы, из-за которых пришлось приостановить работу учреждения, разрешены. Возобновлена запись, врач ведет прием», – сказал Ефимов.

Заместитель главного врача по поликлинической работе Балашихинской областной больницы Александра Гнедина пояснила, что кабинет был закрыт из-за технических проблем с электроэнергией и, прежде всего, была важна безопасность пациентов. На время ремонтных работ жителей Балашихи принимали другие поликлиники округа.

Представитель инициативной группы горожан Любовь Акиньшина попросила также об организации приема педиатра.

«Мы ожидаем открытие новой поликлиники на улице Главной в этом же микрорайоне, где будет принимать педиатр», - подчеркнула Гнедина.

По словам Ефимова, рядом с микрорайоном Ольгино, на месте бывшего госпиталя КГБ, скоро вырастет новый современный больничный комплекс.

«Сейчас ведется проектирование. Строительство медучреждения начнется уже в следующем году. Современный медцентр на 1 080 коек должен решить вопросы стационарного лечения жителей Балашихи», - заключил Ефимов.

В ходе общения жители также попросили депутата обратить внимание на состояние дорог в их микрорайоне и своевременность вывоза мусора в частном секторе Ольгино.