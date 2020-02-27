РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Торговую галерею возводят на Вокзальной площади в подмосковном Подольске, ее планируют достроить к 1 апреля, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В связи с пуском МЦД-2 в 2019 году на привокзальной территории станции Подольск демонтировали 30 нестационарных торговых объектов и розничный рынок «Тишинский».

«До 1 апреля 2020 года у входа в подземный переход за автовокзалом построят торговую галерею из пяти павильонов площадью 30 квадратных метров каждый и общественного туалета», – говорится в сообщении.

Площадь у торговой галереи благоустроят, предусмотрена разбивка газонов, высадка деревьев, установка скамеек. Работы начались 15 февраля.