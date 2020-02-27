РИАМО - 27 фев. Старинный четырехэтажный жилой дом, расположенный в столичном районе Хамовники, будет отремонтирован, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Проект уже согласован. Предполагается, что отреставрируют внешнюю и внутреннюю часть кирпичного здания, а также обновят коммуникации.

«Большое внимание в проекте уделено конструктивной части: предусмотрен комплекс мероприятий по замене кровли и ее ограждения, ремонту балконов, перекрытий над подвалом, стропильной системы, а также восстановлению ступеней лестниц. Это важная работа, которая не только улучшит состояние здания, но и продлит срок его эксплуатации» – отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Большие работы предусмотрены по внешнему облику здания – фасад очистят, обновят краску, отштукатурят карнизы, обновят пожарную лестницу, установят новые двери с домофоном и доводчиком.

«Что касается внутреннего ремонта, проектные решения включают обновление тамбура, укладку керамогранитной плитки с нескользящим покрытием на пол, обновление потолков и стен, ремонт металлического ограждения и деревянных поручней лестниц», – подчеркнула Яковлева.

Ремонт коснется и инженерно-технических сетей. Специалисты обновят электропроводку, заменят общедомовое освещение, полностью модернизируют систему отопления.