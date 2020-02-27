РИАМО - 27 фев. На территории Московской области с вечера 27 февраля до утра 28 февраля ожидается сильный туман и ухудшение видимости, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.

«Согласно прогнозу погоды <…> в период с 18 часов 27 февраля до 10 часов 28 февраля местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100-500 метров», – говорится в сообщении.

Водителям транспортных средств рекомендуется снизить скорость на улицах и трассах региона, а также строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары.

Пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе проезжих частей улиц и дорог.

Спасатели предупреждают, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения.