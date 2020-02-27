РИАМО - 27 фев. Телеведущий Дмитрий Дибров выписался из больницы, куда ранее попал с микроинсультом, сообщает «Интерфакс».

Диброва 17 февраля экстренно госпитализировали с премьеры картины режиссера Егора Михалкова-Кончаловского «На Луне», которая шла в столичном кинотеатре «Октябрь».

«Я уже дома. <...> Завтра приступлю к работе, а можно сказать, что я ее даже и не прерывал», – сказал Дибров.

Он добавил, что чувствует себя нормально.

Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. С 2008 года является ведущим игры «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале.