РИАМО - 27 фев. Телеведущий Дмитрий Дибров выписался из больницы, куда ранее попал с микроинсультом, сообщает «Интерфакс».
Диброва 17 февраля экстренно госпитализировали с премьеры картины режиссера Егора Михалкова-Кончаловского «На Луне», которая шла в столичном кинотеатре «Октябрь».
«Я уже дома. <...> Завтра приступлю к работе, а можно сказать, что я ее даже и не прерывал», – сказал Дибров.
Он добавил, что чувствует себя нормально.
Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. С 2008 года является ведущим игры «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале.
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