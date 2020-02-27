РИАМО - 27 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципальных образований держать на личном контроле ремонт в пищеблоках школ.

«Когда мы проверили наши школы, их у нас порядка 1400. Мы увидели, что некоторые пищеблоки требуют капитального ремонта. Я еще раз обращаю внимание глав на обязательный ремонт всех пищеблоков, которые не соответствуют стандартам», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Как отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, уже проверили около 90% школ, в 14 учреждениях пищеблоки не соответствуют стандартам.

«Работает «Родительский контроль», разработан чек-лист, который поможет родителем проверить качество продуктов, состояние пищеблоков. Дегустации будут проводиться регулярно. Скептиков мы готовы принимать ежедневно по предварительной записи через мобильный телефон, который есть на сайте каждой школы», - уточнила Каклюгина.