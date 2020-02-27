РИАМО - 27 фев. Правительство Московской области поддержит регионального производителя автожиров «Гидропланы-ПАТ» в сертификации продукции и ее продвижении на российский и международный рынки, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«Продукция компании может быть востребована сельхозпроизводителями для обработки полей, а также имеет очень большой экспортный потенциал. Уже сейчас есть заказы из Германии и стран Африки. Сейчас идет стадия получения необходимых сертификатов как в России, так и за рубежом. Мы окажем им необходимую помощь», – сказал зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

«Гидропланы-ПАТ» из Воскресенска занимается разработкой и производством легких летательных аппаратов, автожиров для применения в народном хозяйстве. Компания работает с 2012 года, сейчас на предприятии трудятся всего 14 человек.

Как отметил Хромов, организация после выхода на серийное производство может нарастить количество сотрудников, однако сейчас им нужно пройти ряд процедур, чтобы получить необходимую документацию.