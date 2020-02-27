РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Сотрудники ГИБДД Подольска за прошедшую неделю выявили и пресекли 680 нарушений правил дорожного движения (ПДД) водителями округа, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«За прошедшую неделю, с 18 по 24 февраля, при проведении профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма в Подольске было выявлено и пресечено 680 нарушений ПДД, произошло 73 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в результате которых пострадал один человек», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД выявили 205 нарушений водителями правил остановки и стоянки транспортных средств. За неправильную парковку с улиц городского округа эвакуировали 48 автомобилей, сумма назначенных штрафов превысила 290 тысяч рублей.