РИАМО - 27 фев. Информация о возможности снижения ставки по ипотеке при рождении первого ребенка должна быть во всех отделках продаж и банковских отделениях в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Снижается ипотека. Она была очень дорогая. Все, кто зарегистрирован в Подмосковье и родил ребенка в Подмосковье, могут претендовать на минус 3% к своей ставке. <...> В каждом офисе продаж строительных компаний, в каждом офисе банков должна быть информация, что положена существенная скидка по ипотеке. При этом эта процедура должна быть максимально упрощена», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Как отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова, программа начала действовать с 1 января 2020 года. В этом году в качестве участников программы ожидается порядка 500 семей. Кроме того, возможности для снижения ставки при рождении второго ребенка предоставляет президентская программа.

Снижение ставки предоставят семьям, в которых в этом году родился первый малыш и которые покупают квартиру в новостройке. Еще одно условие - ребенок должен быть рожден в Московской области.

Если семья планирует купить квартиру в новостройке за 4-4,5 миллиона рублей, то за срок выплаты ипотеки регион поможет сэкономить на процентах 1,5 миллиона.