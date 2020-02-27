РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 фев. Представители бизнес-сообщества Балашихи поделились опытом взаимодействия бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) для решения социальных задач на территории округа, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В четверг в арт-пространстве «Арка» на территории Фабрики в Балашихе прошел форум предпринимателей, в котором приняли участие около 60 представителей малого и среднего бизнеса и шести НКО Балашихи, член экспертной группы по социальному предпринимательству Минэкономразвития России, гендиректор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев, вице-президент Торгово-промышленной палаты Балашихи Александр Уткин и другие.

«За 2019 год 23 предприятия округа из 200 прекратили свою деятельность и такие совместные встречи очень необходимы. Социальная ответственность начинается с самого предприятия, которое организует выпуск качественной продукции, зарабатывает прибыль, платит налоги, являющиеся основой бюджета различных уровней. Бюджет сегодня является социально ориентированным», – сказал Уткин.

Он добавил, что предприятия создают необходимые условия сотрудникам для эффективного труда, развития личности, участвуют в больших городских программах, программах частного партнерства, оказывают спонсорскую помощь, что тоже говорит о социальной ответственности.

«Рад что эта тема, которая являются трендом по формированию прочных отношений с сотрудниками, партнерами, клиентами и другими сторонами, была озвучена на форуме. На нем предприниматели поделились опытом взаимодействия бизнеса, власти, НКО и общества для решения социальных задач территории, послушали экспертов и коллег, нашли единомышленников», – подчеркнул Уткин.

По словам организатора форума, директора АНО развития социальной активности «Город друзей» Марии Ефремовой, встреча помогла найти взаимовыгодные способы сотрудничества коммерческих и некоммерческих организаций.

Мероприятие было проведено при поддержке Торгово-промышленной палаты Балашихи с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.