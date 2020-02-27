РИАМО - 27 фев. Власти Подмосковья повысят требования к управляющим компаниям, в частности, жителям региона должна быть представлена возможность решить проблему по телефону или в месенджере, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас более 50 тысяч многоквартирных домов. <...> В красной зоне осталось 33 компании. К 1 апрелю будет ноль. Дальше мы будем повышать требования. <...> Важно, чтобы в каждой квартире был телефон, по которому жители могут получить ответы на вопросы. Коммуникация должна быть простой. Это можно делать и через месенджеры», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что задача управляющих компаний - создать комфортную среду для жителей.

«Уборка подъездов, неисправность освещения, особая проблема - это лифт. Важно чтобы в каждой территории была такая связь, такая оценка управляющий компании», - заключил Воробьев.

Также в 2019 году в регионе удалось сократить в шесть раз количество жалоб жителей на работу управляющих компаний.