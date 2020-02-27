РИАМО - 27 фев. Сотрудники правоохранительных органов задержали 63-летнюю жительницу городского округа Воскресенск по подозрению в убийстве, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в поселке Хорлово накануне. Там в одном из домов был обнаружен труп с резаным ранением.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась владелица дома. Женщина доставлена в полицию», – отметил собеседник агентства.

Преступление произошло в ссоре во время распития алкоголя. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).