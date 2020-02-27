РИАМО - 27 фев. В Мытищах 28 февраля пройдет первое в этом году мероприятие в формате роуд-шоу, в котором примут участие свыше 30 производителей региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В рамках мероприятия производители Московской области представят свою продукцию, обсудят механизмы и условия сотрудничества с представителями торговой сети. Встреча в подобном формате позволит производителям максимально продуктивно вести переговоры с закупщиками», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Мероприятие пойдет в поселке Вешки, в ТРЦ «Весна» и в гипермаркете «О’Кей». Участие примут производители из городских округов: Коломенский, Луховицы, Наро-Фоминский, Домодедово, Подольск, Люберцы, Королев, Богородский, Дмитровский, Одинцовский, Клин, Егорьевск и Кашира.

Производители представят мясную, рыбную и молочную продукцию, морепродукты, сыры, торты, пирожные, орехи, шоколад, хлеб и хлебобулочные изделия.

В ходе таких встреч торговые сети могут заключить договоры на поставку продуктов из Подмосковья.

В рамках мероприятия пройдет открытый нетворкинг «Взаимодействие ритейла и поставщика».