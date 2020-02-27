РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Полицейские подмосковного Подольска за прошедшую неделю получили более 1 602 заявления от граждан о происшествиях и преступлениях, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«С 18 по 24 февраля в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило более 1 602 сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях, по которым возбуждено 52 уголовных дела, в том числе по 11 тяжким преступлениям. За это время был раскрыт один факт причинения тяжкого вреда здоровью (раскрыт), два грабежа и пять преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (раскрыты)», – говорится в сообщении.

Также за неделю на территории округа сотрудники полиции провели рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан. Всего было проверено 68 мест их концентрации, по результатам рейдов было составлено около 167 административных протоколов.

Помимо этого, за нарушение миграционного законодательства полицейскими были наложены штрафы на общую сумму 668 800 рублей. По материалам сотрудников полиции судами вынесено 16 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ и принято 25 решений о неразрешении въезда в РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства.