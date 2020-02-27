РИАМО - 27 фев. В ближайшее время начнется прокладка 300-метрового подводного тоннеля для газопровода-дюкера «Новодевичий» в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Работы по перекладке дюкера «Новодевичий» будут выполняться закрытым способом с применением технологии микротоннелирования. Столичные газовики приступят к щитовой проходке в ближайшие дни. <…> Вместо двух ниток газопровода диаметром 600 и 700 миллиметров и длиной 488 метров здесь появится одна, диаметр которой составит 820 миллиметров, а протяженность - 370 метров», - отмечается в материале.

Газовики планируют подготовить тоннель в течение трех недель. Во время проведения ремонта потребителей не будут отключать от газоснабжения, а работы проведут в сжатые сроки.

Работы не помешают москвичам и гостям столицы, так как будут проходить на большом расстоянии от жилых домов. Уровень шума не превысит нормативные показатели.

Газопровод-дюкер «Новодевичий» станет третьим в списке из 13 объектов газового хозяйства столицы, которые реконструируют в рамках программы модернизации. Программа рассчитана на два года и предусматривает прокладку газопроводов под дном реки. Такой способ обеспечит срок службы газопровода более 40 лет.

Дюкер «Новодевичий» обеспечивает газом ГЭС-1, ТЭЦ-12 ПАО «Мосэнерго», промышленных потребителей, общегородские газораспределительные пункты «Тимур Фрунзе» и «Выставочная», которые подают газ в коммунально-бытовые объекты и дома районов Хамовники и Якиманка.

В рамках программы уже завершили работы по модернизации газопровода «Автозаводский», заканчивают реконструировать «Даниловский», собираются сделать «Химкинский» и «Тушинский» газопроводы.

На дюкерах установят автоматизированную систему контроля загазованности среды, с них будут приходить в центральное диспетчерское управление АО «Мосгаз».

На газопроводах появятся автоматизированные запорные устройства, чтобы перекрывать подачу газа на проблемных участках менее чем за 2 минуты.