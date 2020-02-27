РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 фев. Городской округ Люберцы является лидером по подтверждению квалификации управляющих компаний, округ ведет активную работу в данном направлении, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Заседание общественного совета по проекту «Школа грамотного потребителя» состоялось в администрации городского округа Люберцы 26 февраля. В заседании приняли участие депутат Госдумы РФ Лидия Антонова, глава Люберец Владимир Ружицкий, депутат Мособлдумы Юрий Липатов и другие. Модератором заседания выступила региональный координатор федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя», руководитель центра оценки квалификаций Наталья Абросимова.

«Если раньше только руководители УК подтверждали свою квалификацию, то теперь это будут делать все, кто отвечает за безопасное проживание граждан на территории Московской области. Люберцы являются лидером по работе в данном направлении. Городской округ имеет четкий план по внедрению оценки квалификации, поэтому мы хотим, чтобы коллеги из других муниципалитетов перенимали успешный опыт реализации данной работы», - сказала Абросимова.

Она отметила, что в нынешнем году в Подмосковье делается акцент на внедрение оценки квалификации представителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

«Проект «Школа грамотного потребителя» – один из самых интересных. Он включает в себя много составляющих, от которых зависит благополучие человека. Сегодняшняя повестка дня задаст вектор работы на весь год. За достаточно короткий срок проект набрал обороты, хочу поблагодарить всех активистов, кто к этому причастен», – подчеркнула Антонова.

Ружицкий поблагодарил всех присутствующих гостей и сообщил, что на территории городского округа Люберцы работает 31 управляющая компания.

«Их было 36, от пяти из них мы отказались по просьбам жителей. Сегодня большинство обращений поступают в режиме онлайн. Нужно мгновенно реагировать. Социальные сети для жителей – огромный ресурс для влияния на те вопросы, которые должны решаться. Сфера ЖКХ – это поле бесконечной деятельности, и мы здесь, чтобы эти вопросы оперативно решать», - отметил Ружицкий.