РИАМО - 27 фев. Неналоговые доходы бюджета столицы в прошлом году увеличились на 8,3%, по сравнению с 2018 годом, и составили 276,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

«Рост неналоговых доходов – это результат эффективного управления свободными средствами бюджета и городским имуществом, администрирования штрафов, работы платных городских парковок», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что за 10 лет доля неналоговых доходов в доходах бюджета столицы выросла с 7% до 11%. В прошлом году более чем в два раза выросли доходы от реализации заключенных городом по строительству социальных и инфраструктурных объектов.

Также на 7,3% выросли доходы от аренды нежилых помещений, на 10,9% увеличились доходы в виде дивидендов по акциям принадлежащих городу обществ до 3,75 миллиарда рублей.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов подчеркнул, что доходы от размещения временно свободных средств бюджета на депозитах являются самыми значимыми в структуре неналоговых доходов. На них приходится 34% доходов, или 94,8 миллиарда рублей. Прирост по депозитам, на которых размещены бюджетные средства, составил 36%.

«Одной из важных статей доходов на протяжении многих лет остается арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности города. За последние шесть лет доходы города от аренды земли увеличились на 76,8% до 68,5 миллиарда рублей в 2019 году», – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.