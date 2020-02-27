РИАМО - 27 фев. Земельный участок под размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства, сдали в аренду в деревне Богослово в городском округе Щелково, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Участок реализован комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Щелково. На нем может быть размещено производство строительных материалов, бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей.

«Размер годовой арендной платы за пользование земельным участком площадью 7,57 тысячи квадратных метров составил 1,813 миллиона рублей. Срок аренды – девять лет», - говорится в сообщении.