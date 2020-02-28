В 2020 году наконец-то смогут отметить свой день рождения люди, родившиеся 29 февраля. Ведь их настоящий день рождения случается лишь раз в четыре года – в високосном году. Как они празднуют в остальные годы, считают ли себя особенными, и правда ли, что у рожденных 29 февраля в жизни много мистики, РИАМО рассказали подписчики группы «Рожденные 29 февраля» в соцсети «ВКонтакте».

Елена, 39 лет:

«Дата рождения на мою жизнь никак не влияет, кроме периодических вопросов «А каково это — родиться 29 февраля?». Со временем это начинает надоедать, поэтому с годами я поняла: сообщать свою дату рождения не стоит всем подряд.

А раз у меня день рождения раз в четыре года, значит, в этом году мне будет всего 10 лет. И это очень приятно».

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Ольга, 23 года:

«Из-за даты рождения в паспорте действительно чувствуешь себя необычной. И люди, когда узнают, удивляются: «Ого, ничего себе!». Хотя рожденные 29 февраля никак не отличаются от других. И ничего мистического в этом нет.

Ты либо развиваешься и к чему-то стремишься, либо деградируешь. Как и у всех, у нас есть и взлеты, и падения. А если бывают какие-то счастливые случайности или что-то невероятное, то это, на мой взгляд, обычное везение. Такое со всеми бывает.

Если год не високосный, то я праздную день рождения либо 28 февраля, либо 1 марта.

Чаще всего, конечно, 1 марта, ведь 28 февраля я еще не родилась. Такая простая логика».

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Максим, 35 лет:

«Я рад, что родился 29 февраля, при этом абсолютно не суеверный. На жизнь дата, когда ты родился, никак не влияет: ни год, ни месяц, ни день. Разве что знакомые иной раз удивятся.

Говорят, что мы – те, кто родился 29 февраля, отличаемся креативностью. Вот это действительно про меня: я – дизайнер, разрабатываю логотипы и оформление для разных клиентов».

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Газинур, 19 лет:

«Вообще, я должен был родиться 27 февраля, но получилось так, что родился только 29-го.

Отец просил указать в моем свидетельстве о рождении 28 февраля или 1 марта.

По его мнению, когда день рождения раз в четыре года, это как-то странно. Но врачи категорически отказались. С тех пор я праздную свой день рождения только 29 февраля и этим даже горжусь.

Что касается мистики. В роддоме в день моего рождения мою бирку потеряли и случайно отдали меня чужим родителям, которые даже успели меня перепеленать. Но мама как будто почувствовала, что у нее на руках чужой ребенок. В итоге врачи обнаружили ошибку и меня вернули моим родителям через три часа».

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Светлана, 31 год:

«Я родилась в 1988 году, но, как и многие, родившиеся 29 февраля, считаю свой возраст по дням рождения.

Получается, ВУЗ я окончила в шесть лет, в 2020 году мне исполнится восемь, а где-то впереди меня ждет юбилей – десять лет.

Считаю, что с необычной датой рождения мне повезло. А еще здорово, что иногда можно отмечать сразу два дня рождения — и 28 февраля, и 1 марта. Мало у кого есть такой шанс!

Хотя я работаю в HR, во мне есть творческие задатки: пишу стихи и рисую. Может, это тоже благодаря рождению 29 февраля».

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Александра, Коломна:

«Я родилась 29 февраля не по собственному желанию: мама сильно заболела, и врач принял решение – нужно рожать. Вот я и появилась на свет в 6:15 утра. Но в свидетельстве о рождении записали 1 марта.

Конечно, интересно всем рассказывать, что у тебя д/р один раз в четыре года.

Многие удивляются и сочувствуют, как же ты без дня рождения.

Другие радуются – тебе всегда в четыре раза меньше, чем твоим ровесникам.

В обычный, не високосный год, меня поздравляют 1 марта, вместе с мужем, у него день рождения действительно 1 марта.

Многие считают високосный год нехорошим. Но если обратиться к истории, то високосный год – это ничто иное, как человеческое изобретение, необходимое для вычисления точных астрономических дат.

Считается, что люди, родившиеся 29 февраля, обладают сверхспособностями. Да еще и Рыбы с их интуицией – это сильно. Раньше много вещих снов было, но с рождением детей все прошло.

Кстати, везением я никогда не отличалась. Помню, купила штук 30 лотерейных билетов, ни один не выиграл. На экзамене всегда не тот билет. А потом поняла – не стоит топтаться на берегу моря в надежде выловить золотую рыбку, которая одним махом решит все мои проблемы. Никакие жизненные блага не дадутся в руки без усилий. Вся моя жизнь – это труд. А интуиция, умение «читать» людей помогают мне в этом».