РИАМО - 27 фев. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели крупные тюльпаны сорта «черный попугай» на зимней выставке весеннецветущих растений «Репетиция весны», говорится в сообщении пресс-службы сада.

Сорт «черный попугай» отличается причудливой формой бутонов, которые имеют приятный интересный аромат. Когда тюльпан распускается полностью, цветок с гофрированными краями, похожими на крылья попугая, становится почти плоским. Его высота достигает 60 сантиметров.

«Посетители самой ароматной выставки в Москве могут увидеть эффектные тюльпаны пурпурно-черного оттенка в выставочной оранжерее среди тысяч других цветов — нарциссов, магнолий, персика, сакуры, ландышей, сирени, примул, крокусов, гиацинтов, мускари», – говорится в сообщении.

Такой необыкновенный внешний вид тюльпан имеет из-за генетической мутации. Этот вид выведен из простых поздних тюльпанов.

На выставке особый ажиотаж вызывает специальная фотозона с голландским домиком эпохи тюльпановой лихорадки 17 века и красочным тюльпановым садом. Посетители даже выстраиваются в очередь, чтобы сделать фотографии.

Фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» продлится до апреля. Также продолжаются выставки самых эффектных насекомых планеты, космической живописи и портретов тюльпанов авторства лучших ботанических художников России.